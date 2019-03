Dronken automobilist rijdt tegen boom in Drachten

In de nacht van donderdag op vrijdag is een automobilist aangehouden op de Houtzaagmolen in Drachten. Hij was met zijn auto tot stilstand gekomen tegen een boom in een grasveldje. De politieagenten konden ruiken dat de man drank op had, wat na een blaastest werd bevestigd. De bestuurder is eerst behandeld door medewerkers van de ambulance en daarna aangehouden voor rijden onder invloed.