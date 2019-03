Leeuwarder oud-politicus Piet van der Wal overleden

Actievoerder

Van der Wal was erg betrokken bij de inrichting van Leeuwarden. In de jaren '70 verzette hij zich tegen de bouw van 'een snelweg', een doorgaande brede weg door de Leeuwarder binnenstad. Er zouden gebouwen voor afgebroken moeten worden. Mede door Van der Wal zijn protesten heeft Leeuwarden nu nog een historische binnenstad. Met de protestbeweging Axies voerde hij actie tegen de plannen van de bestuurders van Leeuwarden. Axies vormde later met enkele andere groepen het huidige PAL/Groenlinks. Naast actie voeren was hij in 1973 een van de personen achter het roemruchte jongerencentrum Hippo.

Raadslid

Als raadslid vergaderde Van der Wal niet alleen over de plannen van het college. Vaak maakte hij zelf ook plannen voor Leeuwarden door tekeningen of foto's te gebruiken. Zo had hij bijvoorbeeld plannen voor het beweegbaar maken van de vaste Prins Hendrikbrug, zodat de binnenstad levendiger zou worden met bootjes. Ook was hij erg betrokken bij de nieuwe bestemming voor de Blokhuispoort en het in stand houden van Zalen Schaaf.

In 2017 is door Leendert Plaisir een boek over Van der Wal geschreven onder de titel: "Piet van der Wal. Een open boek."