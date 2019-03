Olie op Noordzee bij Texel helemaal opgeruimd

Rijkswaterstaat wil nog geen oordeel geven over of het een echte milieuramp is. Maar ze zijn wel meteen in actie gekomen, "Dit spul hoort niet in het water. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat wij het zo snel mogelijk hebben opgeruimd", zegt Van der Meer.

Wie heeft de olie geloosd?

Een groot baggerschip met een zuigarm heeft de olie van het water gehaald. Het is op het schip opgeslagen en wordt naar de wal gebracht. Wie de olie op de Noordzee heeft geloosd, is niet bekend. "We weten niet waar de olie vandaan komt. We hebben monsters genomen en die laten we analyseren. Op deze manier hopen we erachter te komen waar het vandaan komt." Zo hoopt Rijkswaterstaat meer te weten te komen, al kan de politie ook ingeschakeld worden voor een onderzoek. "Want olie lozen op zee mag natuurlijk niet", zegt Van der Meer.