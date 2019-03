"Dit hoop ik niet snel weer mee te maken"

De beveiligingscamera's zijn allemaal kapot geslagen, net als de buitenverlichting. De daders wilden niet gezien worden. Toch heeft Berg een beeld van de twee inbrekers. "Ze hadden bivakmutsen op. We weten nu wel dat ze met twee man waren." Meer is er niet te zien, want alles is kapot.

De kluis, die verstopt zat achter een shirt van de club, is gevonden en in zijn geheel meegenomen. Daar zat ongeveer 400 euro in. De echte schade ligt echter veel hoger. "We hadden vandaag een hele dag een bouwbedrijf aan het werk om alle sloten te vervangen. De elektricien moet nog komen. De schade loopt in de duizenden euro's."