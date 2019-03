'Waterkwaliteit beter, kans op meezwemverbod met Van der Weijden kleiner'

De waterkwaliteit van de Friese Elfstedenroute was afgelopen jaar zo slecht, dat mensen niet mee mochten zwemmen. Dit jaar wil Van der Weijden opnieuw de Elfstedentocht zwemmen. En opnieuw is het de bedoeling dat duizenden mensen een stukje mee kunnen zwemmen. De waterkwaliteit kan van dag tot dag veranderen. Als er bijvoorbeeld teveel poepbacteriën (E. coli bacteriën) in het water zitten, kunnen zwemmers daar ziek van worden.

Extreem droog jaar is zeldzaam

"De kans dat het nu wel doorgaat is groot, want we hebben afgelopen jaar een extreem droog jaar achter de rug en dat komt niet zo vaak voor. De watertemperatuur is een grote factor in de ontwikkeling van de bacteriën", zegt Schaper. Hij is boezembeheerder bij Wetterskip Fryslân.

De tocht vindt dit jaar twee maanden eerder plaats dan vorig jaar: in juni in plaats van augustus. Dat kan ook gevolgen hebben voor de waterkwaliteit. Die is aan het begin van de zomer hoger dan aan het eind. En aan het begin van de vakantieperiode zijn er ook minder waterrecreanten en dus minder poepbacteriën in het water.

Vuilwatertanks legen

Schaper roept de waterrecreanten op om vooral de vuilwatertanks aan de wal te legen, zodat de waterkwaliteit goed blijft. Wetterskip Fryslân is al jaren bezig om van het weiland minder meststoffen van de polders in de Friese boezem te krijgen. "Daarnaast hebben we meer en meer grip op de riolering, alhoewel hier en daar nog wel zijn riooloverstorten zijn. Hoosbuien kunnen we niet voorkomen, natuurlijk. Die kunnen ook in juni plaatsvinden. Verder laten we IJsselmeerwater bij Lemmer instromen en bij Dokkumer Nieuwe Zijlen weer uitstromen, het Lauwersmeer in, om zo de Friese boezem schoon te houden."

Controle op hele route

Wetterskip Fryslân controleert de waterkwaliteit altijd op zwemplaatsen. Straks bij zo'n groot evenement waar veel mensen aan meedoen, zoals de Elfstedentocht met Maarten van der Weijden, hangt het van de vergunningverleners - de gemeentes - die toestemming geven aan dit evenement, of ze ook op andere plekken de waterkwaliteit mogen onderzoeken.

Schaper heeft er zoveel vertrouwen in dat hij zeker durft mee te zwemmen, zegt hij zelf. "Misschien een klein stukje bij de Murk. Dat is vrij dicht bij huis."