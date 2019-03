"Laat jonge creatievelingen meer hun gang gaan"

Wytse ziet kansen. "Dat komt door de leegte die hier nog is. Dat kun je als iets negatiefs zien, maar ik zie het juist als kans. Omdat hier nog niet veel is, heb je een grotere kans van slagen. Ik denk dat Welcome to the Village in Amsterdam misschien wel niet van de grond zou zijn gekomen."

Toch merkt hij dat niet alles even makkelijk gaat. Hij is een van de initiatiefnemers van de Stadsoase afgelopen zomer. Dit was een tijdelijke plek tegenover het station met een binnentuin met muziek, kunst en een bar. Ze zijn een jaar bezig geweest met vergunningen. "Ik hoop dat de gemeente en provincie zulke waardevolle bewegingen meer in beloop zullen laten. Dus niet te veel regels, dan gebeuren er mooie dingen."