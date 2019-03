Schippersankers terug op Workumer huizen

Twee huizen aan het Súd in Workum hebben hun schippersankers teruggekregen. Vroeger hadden de huizen van de schippers in de havenplaatsen rondom de voormalige Zuiderzee allemaal zo'n anker, een klein ornament aan de gevel van de woning. Het was bedoeld als boodschap, zodat mensen konden zien dat in het huis een schipper van de grote vaart woonde.