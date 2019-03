Modelspoormuseum Sneek wil verhuizen naar bedrijventerrrein De Hemmen

Van Beek hoopt echter dat de gemeenteraad daar anders over denkt. "Ik hoop dat we met elkaar tot een besluit kunnen komen hoe we het museum voor Sneek kunnen behouden en dat daar ook een financiële bijdrage tegenover staat." Als de steun er niet komt, denkt het museum erover na om te verhuizen naar een andere gemeente.

Volgende week is er een raadsvergadering. Van Beek hoopt de stukken op korte termijn aan de raadsleden te kunnen aanbieden. "Er is een deadline voor het pand waar we oog op hebben en als die niet gehaald wordt, dan krijgt het pand een andere bestemming. Dat zouden we zeer jammer vinden, want dan staan we weer op nul."

Nieuwe museum

"Er komt een groter museum. Een museum dat breed georiënteerd wordt. We gaan de geschiedenis van Fryslân uitbrengen van 1900 tot nu. Ook komen er meer activiteiten voor kinderen", vertelt Van Beek.

Volgens hem kan de gemeente Súdwest-Fryslân het museum niet missen. "We brengen een structureel aandeel toeristen. Het zou een slag voor Sneek zijn als wij hier zouden verdwijnen."