Boeren hanteren gifspuit: velden kleuren oranjegeel

De werkzame stof in Roundup is glyfosaat. Dat werd in de Vietnamoorlog gebruikt als boomontbladeringsmiddel onder de naam Agent Orange. In het oppervlaktewater in Nederland komt al jaren glyfosaat voor in concentraties boven de norm, meldt het CML. Dat maakt dat het moeilijk is, en ook veel werk het drinkwater glyfosaatvrij te maken.

Voor onkruidbestrijding in steden en dorpen is het middel verboden. Indirect heeft het een negatieve invloed op insecten, omdat Roundup ook planten doodt rondom de akkers, waar bijvoorbeeld bijen op af komen.