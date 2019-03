Dit zijn de 43 Statenleden die vandaag zijn geïnstalleerd

De meeste nieuwkomers zitten logischerwijs in de fractie van Forum voor Democratie, die als partij nieuw is in de Staten. Alle zes Forummers hebben niet eerder in de Staten gezeten.

'Geen goede zaak'

Dat er zo'n groot verloop is, is volgens Teus Dorrepaal geen goede zaak. Hij zat twaalf jaar lang in de Staten voor het CDA en nam woensdag afscheid. Die vijftien oude leden krijgen volgens Dorrepaal vooral de eerste maanden veel te veel macht. "Zij hebben de kennis van de dossiers. Alle nieuwkomers hebben die niet." Dat is geen goede balans, vindt Dorrepaal.

De Statenleden die worden geïnstalleerd, blijven niet altijd in de Staten zitten. De partijen die in onderhandeling zijn met informateur Harry van der Molen, leveren de gedeputeerden voor Gedeputeerde Staten. Wie dat worden, is nu nog niet bekend.