Sander Arends naar halve finale in Saint-Brieuc

Het Nederlands-Oostenrijkse duo had in de eerste set aan een break genoeg. In de tweede set kregen Arends en Weissborn bij een stand van 4-5 twee setpoints tegen, maar die wisten ze weg te werken. Ook bij een stand van 5-6 wist het koppel twee setpoints weg te slaan.

In de beslissende tiebreak maakte Arends met een knappe backhand het winnende punt. De tegenstanders in de halve finale zijn nog niet bekend.