Clubtopscorer Van Kippersluis ontbreekt bij SC Cambuur

Deze week hebben de Leeuwarders gesprekken gehad met spelers over het wel of niet verlengen van het contract. Maar liefst tien spelers zijn bezig met hun laatste seizoen. Dat was donderdag wel te merken in zijn ploeg, volgens Hake. "De één oogt wat teleurgesteld, de ander oogt wat rustiger. Dat is normaal. De jongens moeten laten zien dat ze daar wel mee kunnen omgaan. Daar heb ik alle vertrouwen in."