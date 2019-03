Olievlek in Noordzee: "Dit zou niet moeten kunnen, maar toch gebeurt het"

Bedreigend?

Hoe bedreigend is zo'n vlek voor de eilanden en de Waddenzee? Op dit moment niet zo, zegt Rijkswaterstaat. Ellen Kuipers van de Waddenvereniging is het daar niet mee eens. "Olie is sowieso ongelofelijk schadelijk voor het zeemilieu, in welke hoeveelheid ook", zegt zij. "Een druppel olie is al schadelijk voor sommige organismen."

Ze heeft behoorlijk wat kritiek op Rijkswaterstaat. Want zo werd de Tweede Kamer woensdag direct geïnformeerd, maar instanties als de Waddenvereniging weer niet. Kuipers vindt dat onvoorstelbaar. "Zeker als je kijkt naar het feit dat er net een grote containerramp is geweest, waarvan we nog volledig in de nasleep zitten."

In 2017 is er een oefening geweest voor dit soort rampen. Rijkswaterstaat en de Waddenvereniging sloegen daarbij de handen ineen."Bij die oefening waren er vier schepen bezig, en nu is er echt wat aan de hand, en is er één schip", zegt Kuipers verwonderd.