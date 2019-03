Minder winst voor vleesverwerkingsbedrijf Vion

Het bedrijf maakte afgelopen jaar 10,2 miljoen euro winst, een jaar eerder was dat nog 21,8 miljoen euro.

Het Brabantse bedrijf opende in februari 2018 een vestiging in Leeuwarden, dat was een investering van 20 miljoen euro. In mei van dat jaar sloot het bedrijf tijdelijk haar duren vanwege technische zaken en onduidelijkheid over keuringsresultaten van het vlees. In september is het bedrijf weer open gegaan.