Fryslân binnenkort misschien een Waddeneiland rijker

"De provincie Noord-Holland besteedt veel meer aandacht aan Amsterdam en omgeving en het Gooi, maar is veel minder gericht op Texel. Wij zijn een beetje het stiefkindje van de provincie", vertelt de oud-wethouder bij NH Nieuws.

Provincie

Volgens de oud-wethouder is het daarnaast logisch als alle Waddeneilanden bij één provincie horen. "Als we ons bij Friesland aansluiten dan krijgen we waarschijnlijk meer geld, status en aandacht. Bovendien zijn de andere Waddeneilanden al Fries. Zo kunnen we als grootste Waddeneiland samen met de andere eilanden meer een eenheid vormen."

Poster heeft er in het verleden als eens voor gepleit om van de Waddeneilanden een nieuwe provincie te maken. Hij had daarover contact met de toenmalige minister Plasterk. Die reageerde negatief omdat hij minder in plaats van méér provincies nastreefde. Poster heeft nog wel een speciale waddenvlag liggen, die hij al vast gemaakt had.

Slecht plan

Op Texel reageren bewoners vooralsnog niet enthousiast op het plan van Poster om Texel aan te laten sluiten bij Friesland. Veel Texelaars zeggen zich Noord-Hollander te voelen en hebben al helemaal geen zin om op Friese taalles te gaan.

Poster zelf spreekt maar een paar woorden Fries: "'Oant moarn', dat heb ik van die weerman", lacht hij. "Maar als we ons aansluiten bij Friesland, ga ik zeker op Friese les."