Geartsje de Vries over haar NL Award: "Het voelt als waardering"

"Als je genomineerd bent, ben je natuurlijk al heel blij. Meestal is het appels met peren vergelijken, dus het is maar net waar de jury naar kijkt", vertelt De Vries over haar verwachtingen of ze de prijs zou winnen. Haar concurrenten waren een radioprogramma van Radio Drenthe over Westerbork en een podcastserie van RTV Oost over wolven.

"Einliks mysels"

De Vries' winnende podcast gaat over een man die een vrouw is geworden. De Vries heeft met Manon, die werd geboren als Marc, gesproken nadat ze haar transitie in ging. Ze sprak met haar over de psychische en lichamelijke gevolgen die de transitie voor haar had.