Hardere aanpak verkeersovertreders

In Fryslân vielen de afgelopen vijf jaar 115 doden in het verkeer. Per jaar zijn het er steeds minder, van 20 in 2015 naar 16 vorig jaar. Het aantal doden in het verkeer blijft afnemen. Het kabinet heeft in december gezegd dat ze streven naar nul doden in het verkeer, ook provincie Fryslân heeft dit afgesproken.

Driekwart van de slachtoffers is man. Volgens Patrick Rugebregt van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) komt dat voornamelijk doordat er vooral mannen achter het stuur zitten, die lopen dan een groter risico om bij een ongeluk betrokken te raken.

Jongeren vaak oorzaak eenzijdige ongelukken

Bijna de helft van de ongelukken is eenzijdig, daarbij komen voornamelijk jongeren om. "Eenzijdige ongelukken zijn juist vaak jongen mensen in weekendnachten", vertelt Rugebregt. "Vaak zijn deze jonge mensen wel echt de Bob, maar nog onervaren achter het stuur, vermoeid, en niet gewend om met een auto vol vrienden te rijden. Dan gaat het gauw mis, verliezen ze de macht over het stuur en belanden bijvoorbeeld tegen een boom. Bij de eenzijdige ongelukken is dan ook een groter deel beginnend bestuurder dan bij de ongelukken waar meerdere auto's bij betrokken zijn."