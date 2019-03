Friese tradities: terecht voer voor discussie?

Ook het eieren zoeken zien sommige mensen als dierenmishandeling en zo zijn er ook tradities die stiekem worden gehouden, omdat er anders onrust ontstaat. Jensma: "Er zijn blijkbaar mensen die dierenleed als een sadistische liefhebberij hebben. Persoonlijk kan ik dat niet anders zien. Daaraan ten grondslag ligt het idee dat een dier wezenlijk anders is als een mens. Ik vind een haan in een mast hangen wel anders dan een dier levend opensnijden, of om een dier zo te pesten dat het er dood bij neervalt."

Reden fan tradities

Volgens Jensma geeft het aanhangen van tradities mensen in- en uitsluitingsgevoel. "Feitelijk is het een groepsgevoel dat meespeelt, los van dat mensen zo nu en dan zin hebben in een beetje onenigheid. Dat is met de zwartepiet-discussie ook zo. Mensen voelen zich misschien toch bedreigd en houden daarom vast aan symbolen, waar ze van denken dat dat de eigenheid van de groep symboliseert", concludeert Jensma.