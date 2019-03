CBS: In Fryslân heeft Ameland het minst aantal verdachten van een misdrijf

In Fryslân worden in Leeuwarden de meeste mensen van een misdrijf verdacht, maar ook dat aantal is afgenomen. In 2017 werden er nog 152 op 10.000 mensen verdacht, in 2018 waren dat nog zo'n 125 op de 10.000 mensen. Op Ameland is het aantal verdachten met ruim de helft afgenomen. Daar worden in Fryslân nu het minst aantal mensen verdacht van een misdrijf.

Bij een op de drie verdachten gaat het om een vermogensmisdrijf, zoals stelen, helen en verduisteren.

Landelijk telden de gemeente Den Haag en Rotterdam in verhouding de meeste verdachten. Het landelijke aantal minderjarig verdachten is de afgelopen tien jaar met bijna twee derde afgenomen.