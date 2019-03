Onderzoek naar sluiten REC: laat zien wat er in afvaloven gebeurt

Dat is een van de uitkomsten van het onderzoek naar een eventuele sluiting van de REC in Harlingen. De gemeente heeft opdracht gegeven voor het onderzoek, na een aantal storingen die voor onrust zorgden. Er is onderzoek gedaan naar de juridische, economische en financiële gevolgen van een eventuele sluiting.

Grote zorgen

Onderzoeksbureau Ecorys heeft een burgerpeiling gehouden over de afvaloven, onder zo'n 1200 personen. Iets meer dan de helft kwam uit Harlingen, het andere deel kwam uit andere delen van Fryslân. Zo'n 70 procent geeft aan grote zorgen te hebben over de afvaloven en de volksgezondheid en veiligheid.

Viek Verdult van Ecorys vindt dit een heel duidelijk signaal van de bevolking. "Gegeven het feit dat mensen zich zo zorgen maken, is het belangrijk dat Omrin nu echt in actie komt om die zorgen van mensen te verlichten. Laat gewoon zien wat er gebeurt in die centrale, laat zien wat je doet en neem de zorgen van mensen serieus, die moeten op termijn echt aanzienlijk minder worden."