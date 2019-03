VC Sneek doet goede zaken in race om landskampioenschap met overwinning op Set-Up '65

De Friezinnen gingen het duel met de Overijsselse club goed van start. De eerste set ging dan ook met duidelijke cijfers naar VC Sneek: 25-15. In de tweede set kwamen de bezoekers beter in de wedstrijd en ging het meer gelijk op. De ploeg van coach Paul Oosterhof was echter net iets beter: 25-23. Die mentale tik kwamen de dames van Set-Up in de derde set niet meer te boven. Die set ging daardoor weer redelijk eenvoudig naar de Snekers: 25-19.

Landskampioenschap

Door de overwinning staat VC Sneek nu, met nog drie wedstrijden te gaan, met 15 punten op een gedeelde tweede plaats met Set-Up '65. Plaatsing bij de beste twee geeft recht op een plekje in de finale om het landskampioenschap. Aanvoerder van het klassement Sliedrecht Sport is met 23 punten al bijna zeker van een plaats in die finale.