Tientallen inschrijvingen voor 'laatste' fietstocht over Afsluitdijk

Twee jaar helemaal niet kunnen fietsen over de Afsluitdijk ziet de bond dus niet zitten. "Dat vinden we wel vrij extreem. Uiteindelijk houden we er een prachtig fietspad aan over, maar als we nog een scherp en goed kijken, zou het toch mogelijk moeten zijn om - ook al is het periodiek - gebruiken te kunnen maken van de Afsluitdijk."

Over twee weken heeft de Fietsersbond weer een afspraak met Rijkswaterstaat in Utrecht. Daar zullen onder andere ook de Nederlandse Toer Fiets Unie, Wandelnet en Landelijk Fietsplatform bij aanwezig zijn. Ook de organisaties maken zich hard voor toegang tot de Afsluitdijk in de periode dat die is afgesloten.