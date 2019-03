Omrop Fryslân wint NL Award voor radioprogramma Buro de Vries

In totaal waren er drie programma's van Omrop Fryslân genomineerd voor een NL Award. In de categorie 'Eigen Nieuws' viel het item over de Friese roodbonte koeien, die met uitsterven bedreigd worden, buiten de prijzen. Ook was er geen prijs voor de Fryslân Dok De Joadske Bruiloft van Annet Huisman die meedeed in de categorie 'Documentaire'.