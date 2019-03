Statenlidmaatschap Remco van Maurik komt tot een eind

Van Maurik verwijt zichzelf en de fractie niet zoveel over de halvering van de zetels. Het is volgens hem een landelijke trend. De grootste teleurstelling voor Van Maurik is het feit dat er geen goed besluit over het windmolenbeleid gekomen is in de afgelopen jaren. Volgens hem had 'Fryslân voor de Wind' gevolgd moeten worden.

Van Maurik denkt niet dat het een definitief afscheid van de politiek is voor hem. Hij wacht nu af wat er zal gebeuren. Hij is beschikbaar om gedeputeerde te worden voor de Partij van de Arbeid.

Coalitieonderhandelingen

Het hangt af van de coalitieonderhandelingen. De vraag is of zijn partij daaraan zal deelnemen en daarbij worden er meer namen genoemd als kandidaat. "Als de partij een beroep op mij doet dan zeg ik geen nee."

Er zit volgens Van Maurik geen oud zeer over het feit dat de PvdA vier jaar geleden als tweede partij buiten het college gehouden is.