Gerbrandy voor Onafhankelijke SenaatsFractie in Eerste Kamer

Gerbrandy stond op nummer drie, maar werd zaterdag op de ledenvergadering voorgedragen als nummer één door de OSF-leden. Gerbrandy krijgt de voorkeur boven Bernard Minderhoud, die oorspronkelijk op nummer één stond. De OSF is een samenwerkingsverband van provinciale partijen, waar ook de FNP bij is aangesloten. Zij schoven Gerbrandy al naar voren als hun kandidaat. Partijvoorzitter Durk Stoker zei eerder al dat het niet logisch was dat Minderhoud voor de OSF in de eerste kamer zou komen.

Eén zetel voor OSF

Het was lang onduidelijk of de OSF wel een zetel in de Eerste Kamer zou krijgen, maar volgens de aankomend senator lijkt dat nu wel zeker. De onafhankelijke partij krijgt een restzetel.

Op 27 mei kiezen de 570 leden van alle Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer.