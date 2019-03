Dorrepaal neemt afscheid van Staten: als commissaris liever Brok dan Jorritsma

Tijdens zijn twaalf jaar in de Friese Provinsjale Staten heeft Dorrepaal drie verschillende colleges van Gedeputeerde Staten meegemaakt. "En we hebben in die periode vier commissarissen gehad, die allemaal hun eigen stijl hadden", vertelt het afscheid nemende Statenlid van het CDA. "Je merkt dat aan de sfeer in de vergaderingen en aan de manier waarop je de debatten voert."

Jorritsma 'niet de fijnste commissaris'

Zijn tweede periode in de Staten, tussen 2011 en 2015, vond Dorrepaal het mooist. "Niet omdat de eensgezindheid in het college optimaal was, maar vanwege de spanning in de onderwerpen die we bespraken. Culturele Hoofdstad hoorde daarbij." In die periode was John Jorritsma commissaris. "Dat vond ik niet de fijnste commissaris", zegt Dorrepaal. Dat klinkt erger dan dat het is. "Ik geef hem een 9,2. De huidige commissaris, Arno Brok, geef ik een 9,8. Allebei een dikke voldoende, maar toch anders."