VIDEO: De Natuurdetective is op zoek naar de grote lijster

Het is een beetje een tragisch geval; de grote lijster. In zijn soort is het best een grote vogel, maar veel mensen hebben nog nooit van hem gehoord. Toch scharrelt hij op sommige plaatsen rond in onze provincie en het liefst uit het zicht van mensen.

Je hoort de vogel meestal eerder dan dat je hem ziet. Onze Natuurdetective kreeg in de regen en harde wind de opdracht om de grote lijster te vinden bij Ruigahuizen in Gaasterland.