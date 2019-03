Koning Willem-Alexander doet Terschelling en Ameland aan

Het ging om een bezoek in het kader van 'Samen Doen', waarbij collectieve initiatieven van burgers en coöperaties centraal staan.

Op Ameland begon dat met een bezoek aan het Zonnepark, waarbij er is gesproken met de coöperatie, de gemeente en Eneco. Daarna ging de Koning in gesprek met verschillende mensen die betrokken zijn bij het jutten in het algemeen en in het bijzonder de containertroep die begin dit jaar volop aanspoelde op het eiland.

Het bezoek werd afgesloten op vakantiepark Klein Vaarwater, waar de coöperatieve werkwijze in het toerisme centraal stond en de verduurzaming van het eiland. Om ongeveer halfvier was het bezoek weer voorbij.