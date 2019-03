Dwangsom voor Sneupersmerke Heerenveen opnieuw van tafel gevaagd

De rechtbank Noord-Nederland heeft de dwangsom in april vorig jaar ook al afgeschoten, maar toen ging de gemeente in hoger beroep. Volgens de gemeente is op de Sneupersmerke veel meer te koop dan alleen spullen uit de bouwmarkt en het tuincentrum. Het gaat dan bijvoorbeeld om dozen met papier, tweedehands kleding, gebruikte stripboeken en wasmiddelen.

De Raad van State zegt nu echter dat de dwangsom veel te ruim is geformuleerd, want er vallen ook artikelen onder die Bos wel mag verkopen.