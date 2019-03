Zwartreiziger krijgt week cel voor mishandeling Arriva-medewerkers

Een 19-jarige man uit Leeuwarden moet een week de cel in, omdat hij september vorig jaar op het treinstation bij Mantgum twee medewerkers van Arriva heeft mishandeld. De verdachte, een asielzoeker uit Eritreä, was in Mantgum uit de trein gezet, omdat hij geen geldig vervoersbewijs had. De man legde zich daar niet bij neer en probeerde toch weer in de trein te komen.