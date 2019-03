Ecokathedraal veilige haven voor met sloop bedreigd bijbels mozaïek

Vorig jaar werd het mozaïek van de sloop gered, nadat een medewerker van de school alarm had geslagen. Het kunstwerk is gemaakt door Ada Dekker uit Krommenie en verbeeldt de bijbelse tekst 'Laat de kinderen tot mij komen'.

Het mozaïek is ongeveer een meter breed en vijftig centimeter hoog. Het is nu door vrijwilligers verwerkt in een bouwwerk dat geheel is opgebouwd uit opgestapelde stenen. Dat heeft al de naam 'Petra-rots' gekregen.

De ecokathedraal bestaat al sinds de jaren 70 en is gebouwd met oude tegels en stenen.