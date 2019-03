Cambuur niet verder met topscoorder Van Kippersluis en negen anderen

Bij negentien spelers had Cambuur een optie in het contract. Nu wordt die bij zes spelers definitief: Sai van Wermeskerken, Issa Kallon, Nigel Robertha, Pieter Bos, Robin Maulun en David Sambissa.

Met tien anderen gaan de Leeuwarders niet verder. Naast Van Kippersluis zijn dat Emmanuel Mbende, Kevin Schindler, Robert van Koesveld, Daan Boerlage, Tyrone Conraad, Julian Calor, Andrejs Ciganiks, Nino van den Beemt en Matthew Steenvoorden.

Later besluit over drie

Dan blijven er nog drie spelers over: Kevin Jansen, Matías Jones en Robbert Schilder. Over die drie neemt Cambuur later een besluit.

Clubs moeten ieder jaar voor 1 april laten weten of ze de opties in het contract van spelers lichten.