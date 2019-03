Zo vaart een originele landingsboot uit de Tweede Wereldoorlog in Harlingen

De boot is afgelopen jaar gerestaureerd in Harlingen in opdracht van een Brits-Amerikaanse organisatie die historische tanks en pantservoertuigen opknapt.

Grootschalige herdenkingen

Dit jaar zijn er in Normandië grootschalige herdenkingen van D-Day. Het plan is om de boot op 6 juni, exact 75 jaar na dato, nog een keer te laten landen op Omaha Beach in Normandië. Op de boot zal een deel van de originele bemanning meevaren.