Gleonkoppen Feanwâlden krijgen geld voor jeugdsoos

Met het geld wordt een kelder gebouwd. Die moet functie doen als nieuwe jeugdsoos in het centrum van Feanwâlden.

De oude jeugdsoos heet De Waldpyk. Die naam willen de jongeren van Feanwâlden niet aanhouden voor de nieuwe plek. "Wâldpyk werd toch een beetje in kwaad daglicht gesteld. We dachten: we doen het anders. Gleonkop is een typische bijnaam voor iemand uit Feanwâlden", zegt een jongere uit het dorp.