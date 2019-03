Opkomst bevolkingsonderzoek darmkanker hoger dan verwacht

"Het is een onderzoek daar risico's aan vast zitten. Gelukkig zien we het niet vaak misgaan. Maar dat is wel iets om rekening mee te houden", zegt Corporaal. Als er dan darmkanker wordt vastgesteld, wordt er een operatie ingepland om de kanker weg te halen.

Het is een bevolkignsonderzoek dat goed resultaat oplevert. "We komen best wel vaak dingen tegen en daarmee - dat moet de tijd nu leren - maken we de kans op darmkanker kleiner", besluit Corporaal.