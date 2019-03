Nu ook verbod op oplaten ballonnen in Dantumadiel

"Eigenlijk kunnen opgelaten ballonnen worden beschouwd als zwerfafval", zett Auke Sikma van Sociaal Links.

De fractie van S!N in Noordoost-Fryslân wil daar ook zo'n verbod opperen.

Vissen en vogels eten de ballonnen

Belangrijkste reden voor een verbod is dat vissen en vogels de ballonnen aanzien voor eten. Daardoor kunnen ze verstrikt raken in de ballonnenlinten. Bij inspecties op de stranden worden doorgaans zo'n twaalf delen van ballonnen gevonden op 100 meter strand.

Ameland had in 2018 al een verbod op het oplaten van ballonnen. Sinds het begin van 2019 is er ook een verbod van kracht op Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog. Op het vaste land is datzelfde het geval in Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, Heerenveen, Waadhoeke en Harlingen. Nu hoort Dantumadiel daar dus ook bij.

Ontmoedigingsbeleid

Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Noordoost-Fryslân hebben een ontmoedigingsbeleid.

Vijf gemeenten in Fryslân hebben geen beleid over ballonnen. Dat zijn Harlingen, Waadhoeke, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Weststellingwerf. In die laatste gemeente kwam GrienLinks begin maart ook met een voorstel voor een verbod. De meeste partijen vonden dat te ver gaan.

Vooral kustgemeenten

Volgens Stichting Noordzee zijn met name de kustgemeenten en de Waddeneilanden tot een verbod overgegaan. In Fryslân en Noord-Holland hebben vier op de tien gemeenten een verbod ingesteld. In Limburg heeft maar een van de 31 gemeenten een verbod afgekondigd.