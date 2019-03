Nieuwe christelijke liedbundel met 168 Friese liederen

Een van de initiatiefnemers en redacteurs is dominee en lid van de Deputaten Friese Erediensten David de Jong. "Er zijn veel liederen in het Fries beschikbaar gekomen door de uitgifte van het nieuwe Liedboek, daar staan meer dan 1.000 liederen in, maar die waren een één-op-één vertaling vanuit het Nederlands. Originele Friese liederen staan er dus niet in", vertelt De Jong.

"Wij vonden het toch mooi om een invulling te maken met Friese liederen en met materiaal dat in de loop van de jaren bij elkaar is gebracht. Er staan ook nieuwe liederen in dus."