Comité Dierennoodhulp over Kallemooi: "Ze zijn nog niet van ons af"

Bij de beroepszaak die het Comité Dierennoodhulp aan heeft gespannen, droegen ze onder andere in dierenarts aan. "Die zegt heel duidelijk dat het roven van het beest en het verblijf in de mand voor heel veel angst en stress zorgt bij de haan", zegt Van de Werd. "Dat is psychisch lijden. Blijkbaar blijft de rechter vasthouden aan het argument dat het dier niet dood gaat."

Comité Dierennoodhulp geeft dus niet op, maar de vraag is wel hoe nu verder. "We gaan onderzoeken of het zin heeft om naar de Raad van State te stappen. We gaan sowieso verder met actievoeren. Ze zijn nog lang niet van ons af", kondigt Van de Werd aan. "Als de traditie met een kat of hond zou zijn, dan was het al lang afgeschaft."