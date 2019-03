'Ajax meldt zich bij Heerenveen voor Pierie'

Johnsen werd anderhalf jaar geleden door Ajax van SC Heerenveen overgenomen, maar maakte niet veel indruk in Amsterdam. Sinds januari speelt de Deense aanvaller weer op huurbasis in het Abe Lenstra Stadion.

Op uitnodiging bij Champions League

De interesse van de Amsterdammers voor Pierie is niet nieuw. Zo was hij (samen met Ritsu Doan) op uitnodiging van de clubleiding van de Amsterdammers aanwezig bij de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Real Madrid.

Pierie maakte in 2017 zijn debuut voor SC Heerenveen en speelde tot nu toe meer dan 50 wedstrijden in de eredivisie. De jeugdinternational heeft nog een contract tot 2020 in Fryslân. Dat betekent dat Heerenveen Pierie deze zomer wel moet verkopen, anders loopt hij volgend jaar voor niets de deur uit.

Gerry Hamstra, technisch manager bij SC Heerenveen, wil geen reactie geven.