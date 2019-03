Steun voor A7-blokkeerders bij rechtbank in Leeuwarden

De behandeling van het bezwaar is besloten. Bij de zitting waren woensdagochtend twee A7-blokkeerders.

Voor aanvang van de zitting trof verslaggever Auke Zeldenrust één van hen: Sander Slijver uit Dokkum. Waar is hij nu zo boos over? "Het stukje bezwaar van DNA. Ik vind dat het buitenproportioneel is in verhouding met de zaak en de straffen. Ik heb daar wel gestaan, maar ik heb die mensen en bus niet aangeraakt", vertelt Slijver.

Volgens hem is der drie weken geleden DNA van hem afgenomen. "Met aardig wat politiemacht zijn ze bij mij aan de deur geweest. Huiszoekingsbevel en alles. En daarna ben ik afgevoerd naar Leeuwarden."