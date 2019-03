Rechter: Kallemooifeest met haan in mand mag doorgaan

In de uitspraak zegt de rechtbank dat het welzijn van het dier niet kan worden aangedragen om een evenmentenvergunning af te wijzen. Sprake van dierenmishandeling is er volgens de rechtbank niet, onder andere vanwege de aanwezigheid van een dierenarts, het monitoren, genoeg beschutting, eten en water. Ook uit de rapportage van een deskundige blijkt volgens de rechtbank niet dat er sprake is van dierenmishandeling.

Beroepszaak tegen gemeente

Het Comité Dierennoodhulp was in beroep gegaan tegen de gemeente Schiermonnikoog, omdat burgemeester Ineke van Gent in mei vorig jaar een vergunning had afgegeven. Het comité wil opkomen voor het welzijn van de haan, maar vindt ook dat het festival een slecht voorbeeld geeft. Ze zeggen dat het nu lijkt dat mensen voor eigen vermaak maar gewoon kunnen doen wat ze willen.