Oud-circustijger verhuist van Nijeberkoop naar Zuid-Afrika

Simone Schuls van VierVoeters is blij dat het nu zo goed gaat met de tijger. "Het is een grote Siberische tijger die gemaakt is om lange afstanden te lopen. Hij is in gevangenschap geboren, dus hij kan niet terug naar het wild. Maar in Afrika kan hij een semi-wild bestaan leiden." In het park hoeven de dieren niet te jagen, ze krijgen er eten.

Caruso woont nu al elf jaar in Nijeberkoop, maar het is niet te laat om het dier te verplaatsen. "Het is juist fijn dat hij verplaatst kan worden. hij wil meer lopen en hij heeft een groter verblijf nodig", legt Schuls uit.

Caruso gaat donderdag op reis. Om de tijger voor te bereiden heeft hij een training gekregen om zelf de reiskooi in te gaan, zodat hij niet verdoofd hoeft te worden.