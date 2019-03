Fries Museum niet alleen spiegel van verleden, maar ook een laboratorium voor de toekomst

Sietske Poepjes

Gedeputeerde Sietske Poepjes is het niet in alles met Callens eens, maar vindt het wel goed dat de directeur van het Fries Museum dit onderwerp in het jaar na de viering van Culturele Hoofdstad op de agenda zet. Poepjes heeft de indruk dat Callens wat provoceert om discussie los te maken.

De cultuurgedeputeerde is van mening dat Fryslân met nieuwe symbolen zoals het standbeeld van Jan Ketelaar op de Zeedijk bij Holwerd en de '11Fountains' minder oudbollig is als wordt gedacht. "Met Us Mem is niets mis, maar niet elke Fries is een agrariër. Ik kan me een toekomst met oude én nieuwe symbolen wel voorstellen."