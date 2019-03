In Harlingen gerestaureerde landingsboot na 75 jaar terug naar Normandië

In opdracht van BAIV is de boot afgelopen jaar in Harlingen gerenoveerd. "We kwamen een tijd geleden dit schip tegen in Engeland en dat hebben wij verkocht aan een Amerikaanse opdrachtgever, die het in oude luister wilde herstellen", vertelt Ivo Rigter van BAIV.

"Zo hebben we die banden weer aangehaald en is het schip in Fryslân weer gerestaureerd. Robert Jan Feith heeft de feitelijke restauratie gedaan."

Grootschalige herdenkingen

Dit jaar zijn er in Normandië grootschalige herdenkingen van D-Day. Het plan is om de boot op 6 juni, exact 75 jaar na dato, nog een keer te laten landen op Omaha Beach in Normandië. Op de boot zal een deel van de originele bemanning meevaren.

Na de tocht wordt de boot naar Amerika gescheept, waar hij ooit is gebouwd. Daar zal hij deel uitmaken van het toekomstige National Museum of Military Vehicles in Dubois, Wyoming.