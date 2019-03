Mestrekkende Drachtster (38) veroordeeld tot gevangenis- en werkstraf

Hij belde aan bij het huis van het ruziemakende stel en zei tegen de bewoner dat hij van zijn vrouw moest afblijven. Toen de beide mannen tegenover elkaar gingen staan, trok de Drachtster een mes, waarmee hij een stekende beweging richting het hoofd van een andere Drachtster maakte. Die kon nog net wegduiken, waardoor het mest in de meterkast achter hem belandde.

De rechtbank oordeelde dat de bewoner het mes in zijn hoofd had kunnen krijgen, als hij niet was weggedoken.

Behandeling

De Drachtster verzette zich ook nog toen hij door de politie werd aangehouden en beledigde en bedreigde de agenten. Hij moet zich daardoor in een forensische kliniek laten behandelen, waarna een ambulante behandeling volgt.

De gevangenisstraf is even lang als de periode die de man in voorarrest heeft gezeten. Daarnaast is hij veroordeeld tot vierhonderd dagen voorwaardelijke gevangenisstraf, met een proeftijd van drie jaar. In die periode mag de man geen alcohol consumeren.