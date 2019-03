Ooststellingwerf komt met nieuw uitvoeringsplan voor drugsaanpak

Achter de schermen wordt er al tijden aan een nieuwe aanpak van het drugsprobleem gewerkt. Niet alleen aan de wietteelt en het dealen van drugs, maar ook aan preventie. "Wij vinden het belangrijk dat deze zaak, na alles wat er is gebeurd, goede aandacht krijgt. En we willen kijken of we de aanpak van drugs nog verder kunnen inventariseren", legt burgemeester Harry Oosterman van Ooststellingwerf uit.

Speerpunten

"Wat we het meest belangrijk vinden, is dat we nu de signaalfunctie verbeteren door de verschillende partners die we in dit verhaal hebben. Denk aan scholen, politie, het Rijk enzovoorts. Daardoor krijgen we meer zicht op wat er in Ooststellingwerf gebeurt en kunnen we het probleem beter aanpakken."

Verder legt de gemeente de nadruk op de uitvoering van de Opiumwet. "Wij kunnen panden sluiten als er drugs wordt aangetroffen, gaan de Aso-wet implementeren, hebben 'hennepruimdagen' en zullen dossiers van verdachte locaties gaan opbouwen," somt Oosterman op.