Nog geen groen licht voor 'Groninger windmolens' in Fryslân

Ook in Fryslân willen verscheidene boeren graag zo'n molen op hun erf plaatsen, maar de provinciale regels staan geen windmolens hoger dan tien meter toe.

Politiek controversieel

Omdat het om een 'politiek controversieel' onderwerp gaat, zal het huidige demissionaire college de regels ook niet aanpassen. In de Friese politiek is het met name de FNP die fel tegenstander is van de nieuwe windmolens. "Je mag het een strijdpunt noemen, ook al wordt er bij ons verschillend over gedacht", zei FNP-lijsttrekker Johannes Kramer erover.

Het zittende college gaat er vanuit dat het onderwerp bij de coalitievorming van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten aan de orde komt en vindt het beter om de besluitvorming aan de nieuwe Staten en het nieuwe College van Gedeputeerde Staten over te laten. "De vraag van deze vier gemeenten is een duidelijk signaal, maar verandert er verder niets aan", zegt Kramer.