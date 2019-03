'Folle krêft foarút': reportage over Aris

Nieuw bestuur

Het duo is niet betrokken geweest bij de samenstelling van het nieuwe bestuur. "Wij willen daar totaal geen invloed op hebben. Het is hun keuze en zij moeten daar ook verder mee werken, maar ik ben er zeer tevreden mee", vertelt Meijer. "Het nieuwe bestuur heeft hard gewerkt om goede mensen te vinden. Wat ook heel belangrijk is dat er twee oud-basketballers in het bestuur zitten. Daarmee blijft de basketbalcultuur wel aanwezig."

De keuze voor het nieuwe bestuur was een van de eerste dingen die het duo moest loslaten. "Het ene moment is dat makkelijk, maar het andere moment wil je je toch overal weer mee bemoeien. Dat heb ik tenminste, maar dat heeft Johan misschien wat minder", zegt Schurer. "Ik heb dat inderdaad wat minder, want ik tel tot tien en dan weet ik dat het aan hen is. En niet meer aan mij. Je moet ze ook de kans geven", vervolgt Meijer.