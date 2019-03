Opvoedboek 'Opvoedtakel' draait om positief contact

"'Ruim je spul op! Maak je huiswerk!', dat zijn zinnen die elke ouder wel eens tegen zijn kind uitspreekt. En dat is ook logisch", zegt schrijfster Carina Klinkvis, "omdat mensen hun huishouding op orde willen hebben en het zit niet in onze cultuur om complimenten te geven, maar in de praktijk heeft die aanpak echt een goed resultaat."

Positief contact

Vragen als 'Hoe was je dag?' en 'Wil je een bakje thee?' zorgen ervoor dat er positief contact met kinderen wordt gemaakt. Daarna is er meer bereidheid om spullen wel op te ruimen. Simpele dingen, zoals positief zijn, kan dus helpen bij het creëren van een fijne sfeer in huis, zeggen de schrijvers.

Zowel Klinkvis als Van der Veen werken met probleemgezinnen waarbij uithuisplaatsing dreigt. Ze zien dat hun tips en tricks uit het boek in de praktijk werken.