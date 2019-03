Meerderheid voor afschaffing zomertijd, Europarlementariër Huitema stemt tegen

"Ik ben bang dat het een zooitje wordt als het ene land het ene doet en het andere land het andere. Het lijkt mij beter als de landen eerst samen beslissen waar we naartoe willen, voordat we het helemaal afschaffen", licht Europarlementariër Jan Huitema toe.

De tweede reden ligt voor hem iets persoonlijker. "Ik snap dat het voor ouders met jonge kinderen lastig is, maar aan de andere kant: waarom wil je dit veranderen? Winterdag heb je dan al vroeg daglicht en zomerdag een mooie, lange zomeravond."

Timing

Volgens Huitema is de timing van de stemming niet goed; het is te vroeg. "Ik vind dat we met de Europese Unie wel andere zorgen hebben., maar als we niets doen, voorzie ik wel dat het een zooitje wordt."